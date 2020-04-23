NBA eski yıldızı Dennis Rodman'dan Kim Jong-un açıklaması

Kim Jong-un'un 'sıkı dostu' eski NBA yıldızı Dennis Rodman, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatının ardından sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki spekülasyonları değerlendirdi.

TMZ'ye konuşan Rodman, "Mareşal Kim Jong-un'un hasta olduğu umuyorum ki sadece bir söylentidir, Umarım yakında daha fazlasını öğrenirim" dedi.

"HIZLICA İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİYORUM"

Rodman, "Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında hâlâ yapmamız gereken çok şey var. Eğer iyi hissetmiyorsa onun hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum, böylece arkadaşlarımın ikisi de (Donald Trump ve Kim) barışçıl bir başarıya doğru devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ELÇİSİ RODMAN

Dennis Rodman, Kuzey Kore'yi Şubat 2013'ten beri birçok kez ziyaret ederek lider Kim Jong-un'la kendi ifadesiyle 'ömür boyu dostluk' kurmuştu. İkili birlikte basketbola maçı da izlemişti. Rodman, Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakereler için gereken zemini kendisinin hazırladığını pek çok kez dile getirmişti.

