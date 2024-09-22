SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA tarihinin en ünlü takım spikerlerinden Al McCoy hayatını kaybetti

NBA tarihinin en ünlü takım spikerlerinden Al McCoy hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.09.2024 21:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) yarım yüzyıldan daha uzun bir süre maç anlatan ve Phoenix Suns'ın sesi olarak nitelendirilen efsanevi spiker Al McCoy 91 yaşında yaşamını yitirdi.

NBA tarihinin en ünlü takım spikerlerinden Al McCoy hayatını kaybetti

Kulübün duyurduğu ölüm haberinde, ölüm nedeni açıklanmadı. McCoy, NBA tarihinde en uzun süre görev yapan takım spikeriydi ve 51 yıl boyunca Suns maçlarını anlattı. İlk maçını 27 Eylül 1972'de, son maçını ise 11 Mayıs 2023'te anlattı.

"ONU ÖZLEYECEĞİM"

almccoytwitterjpg-S7chTf-o4kGGQoLzIi02qQ

NBA ve Phoenix Suns’ın efsanevi yıldızı Charles Barkley ise ünlü spikerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al McCoy, Phoenix, Phoenix Suns ve basketbolu seven insanlar için harika olan her şeyi temsil ediyordu. Al ile çalışmaktan onur duydum ve mutlu oldum, onu özleyeceğim."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Spiker NBA Basketbol son dakika
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi, Hizbullah: 'İsrail dehşetten ölecek'

Açıklamalar peş peşe geldi, Hizbullah: 'İsrail dehşetten ölecek'

Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler?

Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler?

Ali Koç ile Mourinho kavga mı etti? F.Bahçe'den resmi açıklama

Ali Koç ile Mourinho kavga mı etti? F.Bahçe'den resmi açıklama

Ferdi sinirden çılgına döndü! Rakibi ile birbirine girdi, hakem ayırdı

Ferdi sinirden çılgına döndü! Rakibi ile birbirine girdi, hakem ayırdı

Paylaşımı gündem oldu! 'Ali Koç' iddiası

Paylaşımı gündem oldu! 'Ali Koç' iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.