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NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi

16.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turnuvası sonucu play-off'a çıkan son iki takım, Atlanta Hawks ve New Orleans Pelicans oldu.

NBA play-in turnuvası 2 maçla tamamlandı.. Doğu Konferansı'nda normal sezonu 8. sırada tamamlayan Cavaliers, 9. sırada bitiren Hawks'u konuk etti.

Sahadan 107-101 galip ayrılan Hawks, play-off'ların ilk turunda konferans lideri Miami Heat'in karşısına çıkmaya hak kazandı.

Hawks'u galibiyete, 38 sayı, 9 asist üreten Trae Young taşıdı. Kenardan oyuna giren Bogdan Bogdanovic de 19 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık katkı sundu.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 26 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland'ın 21 sayı, 9 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise forma şansı bulamadı.

- Pelicans, George'suz Clippers'ı eledi

Batı Konferansı'ndaki mücadelede ise normal sezonun 8'incisi Los Angeles Clippers ile 9. sıradaki New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Pelicans, Kovid-19 protokollerine takılan all-star oyuncusu Paul George'tan yoksun sahaya çıkan Clippers'ı 105-101 yendi. Pelicans böylece play-off'ların ilk turunda konferans lideri Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

Konuk ekip Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, C.J. McCollum 19 sayı ve Larry Nance 14 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Marcus Morris 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Reggie Jackson 27 sayı, 8 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

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