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Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım'ın çok istediği hoca!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası teknik direktör arayışında henüz karar verilmiş değil. Aziz Yıldırım'ın özel olarak istediği dünyaca ünlü isimden sürpriz yerli adaylara kadar birçok seçenek masada. Yönetim içerisindeki görüş ayrılıkları ve perde arkasında yaşanan gelişmeler ise dikkat çekiyor.

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım'ın çok istediği hoca!
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun geri kalanında takımı emanet edeceği ismi belirlemek için yerli ve yabancı birçok adayı değerlendiriyor.

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, köşesinde teknik direktör gündemine ilişkin dikkat çeken isimleri ve yönetim içerisindeki görüş ayrılıklarını aktardı.

HEDEF DÜNYACA ÜNLÜ BİR İSİM

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım ın çok istediği hoca! 1

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe camiasını heyecanlandıracak, dünyaca tanınan bir teknik direktörü göreve getirmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda Vincenzo Montella'nın adı öne çıkarken Napoli'de yaşanabilecek teknik direktör değişikliğinin süreci etkileyebileceği ifade edildi.

Yönetim içerisinde yerli teknik adam isteyenlerin de bulunduğu kaydedildi. Emre Belözoğlu bu seçenekler arasında yer alırken genç teknik adama henüz resmi bir teklif yapılmadığı aktarıldı.

'ABDULLAH AVCI RAPORUNU SUNDU'

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım ın çok istediği hoca! 2

Abdullah Avcı'nın kapsamlı bir rapor hazırlayarak salı gecesi yönetime sunduğu öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının sunumunda ücret ve görev süresinden ziyade şampiyonluk hedefine vurgu yaptığı belirtildi.

Yabancı adaylardan Antonio Conte için konuşulan 16 milyon Euro'luk ücretin mali açıdan zorluk yaratabileceği, Stefano Pioli'nin de alternatifler arasında bulunduğu ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM NAGELSMANN'I İSTİYOR

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım ın çok istediği hoca! 3

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Julian Nagelsmann da adaylar arasında gösterildi. Aziz Yıldırım'ın genç teknik adamı takımın başında görmeyi çok istediği öne sürülürken Manchester United ve RB Leipzig'in de Nagelsmann ile ilgilendiği kaydedildi.

AYKUT KOCAMAN DA GÜNDEMDE

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım ın çok istediği hoca! 4

Sezon başındaki planlamada da adı geçen Aykut Kocaman, yönetimin gündemine yeniden geldi. Bir grup yöneticinin deneyimli teknik adam için “Tek çözüm Aykut Kocaman” görüşünü savunduğu belirtildi.

GEÇİCİ GÖREV KUYT'IN

Ne Aykut Kocaman, ne Conte... İşte Aziz Yıldırım ın çok istediği hoca! 5

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör konusunda acele etmeyeceği belirtilirken bu süreçte Dirk Kuyt'ın takımın sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı. İsmail Kartal'ın dokuz kişilik teknik ekibinin tamamıyla yolların ayrıldığı iddia edildi.

Kuyt'ın Göztepe, Liverpool ve Çorum maçlarında alacağı sonuçların geleceği açısından önemli olacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Aziz Yıldırım Teknik Direktör son dakika fenerbahçe
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