Necati Derya Gaziantep’te "Çizgilerle Ayntab" sergisini açacak

Adanalı Ressam Necati Derya, Gaziantep’e "Gazilik" unvanının verilişinin 99. yıldönümünde Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi’nde "Çizgilerle Ayntab" sergisini açacak

4-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şehit Kamil Belediyesi’nin yeni kültür merkezinde açılacak olan "Çizgilerle Ayntab" serginin hazırlıklarını tamamladığını belirten Necati Derya, “Bir yıl önce başlamıştım. Altı ayda 60 resim çizmiştim. Ama Gaziantep Şehitkamil Belediyesi bir türlü salon tarihi verememişti. Bir yıl sonra nihayet geçtiğimiz cumartesi günü aradılar ve bu tarihi verdiler. Gaziantep’in gazilik unvanının verilişinin 99. Yıldönümüne denk getirmek istemişler. Bir başka nedenleri de yeni açtıkları kültür merkezinde sergiyi açmak istemeleriymiş. Aslında bu gerekçeleri iyi de oldu sergime katılım ve ilginin yoğun olacağının göstergesi olmuş oldu” dedi.

Derya, serginin özelliğinin şehrin düşman işgalinden sonraki toparlanmaları ve şehrin yeniden yapılanıp gelişmesiyle ilgili resimlerden oluştuğunu belirterek, ”Resimleri yine önceki sergimde olduğu gibi rapido kalem, çini mürekkebi, fırça ve tarama ucu kullanarak çizdim. Sergi Şubat ayının 9’una kadar açık kalacak” diye konuştu.

Necati Derya, Adana’da da 26 Mart 2020 tarihinde sergi açacağını sözlerine ekledi.

