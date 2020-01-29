YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Necati Derya Gaziantep’te "Çizgilerle Ayntab" sergisini açacak

Necati Derya Gaziantep’te "Çizgilerle Ayntab" sergisini açacak

ADANA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Adanalı Ressam Necati Derya, Gaziantep’e "Gazilik" unvanının verilişinin 99.

Adanalı Ressam Necati Derya, Gaziantep’e "Gazilik" unvanının verilişinin 99. yıldönümünde Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi’nde "Çizgilerle Ayntab" sergisini açacak
4-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şehit Kamil Belediyesi’nin yeni kültür merkezinde açılacak olan "Çizgilerle Ayntab" serginin hazırlıklarını tamamladığını belirten Necati Derya, “Bir yıl önce başlamıştım. Altı ayda 60 resim çizmiştim. Ama Gaziantep Şehitkamil Belediyesi bir türlü salon tarihi verememişti. Bir yıl sonra nihayet geçtiğimiz cumartesi günü aradılar ve bu tarihi verdiler. Gaziantep’in gazilik unvanının verilişinin 99. Yıldönümüne denk getirmek istemişler. Bir başka nedenleri de yeni açtıkları kültür merkezinde sergiyi açmak istemeleriymiş. Aslında bu gerekçeleri iyi de oldu sergime katılım ve ilginin yoğun olacağının göstergesi olmuş oldu” dedi.
Derya, serginin özelliğinin şehrin düşman işgalinden sonraki toparlanmaları ve şehrin yeniden yapılanıp gelişmesiyle ilgili resimlerden oluştuğunu belirterek, ”Resimleri yine önceki sergimde olduğu gibi rapido kalem, çini mürekkebi, fırça ve tarama ucu kullanarak çizdim. Sergi Şubat ayının 9’una kadar açık kalacak” diye konuştu.
Necati Derya, Adana’da da 26 Mart 2020 tarihinde sergi açacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Adana Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Swinger Davasının Seyrini Değiştirecek Görüntüler Ortaya Çıktı

Swinger Davasının Seyrini Değiştirecek Görüntüler Ortaya Çıktı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.