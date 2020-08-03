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Necati ve Saykolar Didim’i coşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 03.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi organizasyonu ile Kurban Bayramı’nın 3.

Didim Belediyesi organizasyonu ile Kurban Bayramı’nın 3. gününde bir ilk gerçekleşerek teknede Necati Saykolar konseri düzenlendi. Şarkıları, sahne performansları ve tarzları ile ilgi gören Necati ve Saykolar Didim’i coşturdu.
Altınkum sahilinde denizin içerisine kurulan özel sahnede gerçekleşen ve vatandaşların plaja kurulan dev ekrandan izlediği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeler gözetilerek, binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konser öncesi, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay herkesin Kurban Bayramını kutlayarak katılım gösteren herkese iyi eğlenceler diledi.
Kendi şarkılarının yanı sıra, sevilen şarkıları farklı ve eğlenceli bir şekilde yorumlayan Necati ve Saykolar müzik grubu Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Grup, Didimlilere sürpriz yaparak plaj da yer alan dev ekranda Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün video görüntülerini yayınlarken, vatandaşlar ayakta alkışladı. Hep bir ağızdan söylenen şarkılarla konser sona erdi.
Didimli vatandaşlar Kurban Bayramının 3. Gününde Necati ve Saykolar konseri düzenleyerek unutulmaz bir gece yaşatan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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