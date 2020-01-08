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  4. Necattin Demirtaş: “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider”

Necattin Demirtaş: “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider”

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yaşar Doğu’nun tüm ülkenin medarı iftiharı bir sporcu olduğunu belirterek, “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider” dedi.Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Yaşar Doğu’nun ölümünün 59.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yaşar Doğu’nun tüm ülkenin medarı iftiharı bir sporcu olduğunu belirterek, “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider” dedi.
Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Yaşar Doğu’nun ölümünün 59. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Dernek salonunda yapılan anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Yaşar Doğu’yu anlatan kısa film gösterisi yapıldı. Etkinlikte Samsun Yazarlar Derneği Başkanı araştırmacı-yazar Ahmet Seven Yaşar Doğu’nun spor ahlakı konulu bir konferans verdi.

Erge: “Yaşar Doğu’yu cihan pehlivanı yapan spor ahlakıdır"
Anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Erge, “Yaşar Doğu’yu cihan pehlivanı yapan spor ahlakıdır. Çalışkanlığıdır, dürüstlüğüdür, inancıdır, adil olmasıdır. Yaşar Doğu fedakar, yardımsever, azimli, kadirşinas, vatan-millet aşığı bir sporcudur. Dernek olarak biz de kuruluşumuzdan bugüne her 8 Ocak’ta onun ölüm yıl dönümünü andık. Yaşar Doğu’yu gelecek nesillere aktarıyoruz. Adına ödüller veriyoruz” şeklinde konuştu.

Demirtaş: "Yaşar Doğu ülkenin medarı iftiharı"
Yapılan anmaya katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Yaşar Doğu bizim ve Samsunumuzun aslında tüm ülkenin medarı iftiharı bir sporcudur. Gerçekten çok disiplinli çok ahlaklı üstün özellikleri olan bir insan. Bir insanın kalıcı olması sadece sporuyla değil bütünsel olarak birlikte olduğu zaman anlam ifade ediyor. O anlamda Yaşar Doğu spor adına bir sembol bir lider. Hakikaten takdire şayan bir yaşam tarzı var. Biz de ne mutlu ki onun yaptıklarıyla bu şekilde övünüyoruz. İnşallah onun yolunda gideriz. Ondan sonraki nesillerde de belki spor alanında olmasa bile diğer kanallarda diğer alanlarda böyle Yaşar Doğular yetiştirebilirsek ne mutlu diyorum. Yaşar Doğu’yu 59. ölüm yıl dönümünde rahmetle minnetle anıyorum” diye konuştu.
Konuşmalar sonrası anma programı sona erdi.

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