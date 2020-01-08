Necattin Demirtaş: “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yaşar Doğu’nun tüm ülkenin medarı iftiharı bir sporcu olduğunu belirterek, “Yaşar Doğu spor adına sembol bir lider” dedi.

Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Yaşar Doğu’nun ölümünün 59. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Dernek salonunda yapılan anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında Yaşar Doğu’yu anlatan kısa film gösterisi yapıldı. Etkinlikte Samsun Yazarlar Derneği Başkanı araştırmacı-yazar Ahmet Seven Yaşar Doğu’nun spor ahlakı konulu bir konferans verdi.

Erge: “Yaşar Doğu’yu cihan pehlivanı yapan spor ahlakıdır"

Anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Kavaklılar Tanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ersin Erge, “Yaşar Doğu’yu cihan pehlivanı yapan spor ahlakıdır. Çalışkanlığıdır, dürüstlüğüdür, inancıdır, adil olmasıdır. Yaşar Doğu fedakar, yardımsever, azimli, kadirşinas, vatan-millet aşığı bir sporcudur. Dernek olarak biz de kuruluşumuzdan bugüne her 8 Ocak’ta onun ölüm yıl dönümünü andık. Yaşar Doğu’yu gelecek nesillere aktarıyoruz. Adına ödüller veriyoruz” şeklinde konuştu.