Necdet Akel’den seçim zaferi sonrası teşekkür turu

Seçim çalışmaları sürecinde durmadan çalışanve AK Parti Adayı Muharrem Akçadurak’ı yüzde 8,9 farkla geçen Başkan Akel, seçimlerin hemen ardından Gediz sokaklarını gezerek, kahvehane ve esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Gedizlilerle kucaklaşan ve vatandaşların hayır dualarını alan Başkan Akel, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Seçim gününe kadar sürekli sahada olan Akel, ilçede sokakları gezerek hemşerilerine teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının ardından ziyaretlerini sürdüğünü söylene Akel, “vatandaşlarımız ile istişarelerimize devam ediyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı gezerek kendilerine kolaylıklar dileyip teşekkürlerimizi sunduk.

Belediye Başkanı olmanın onur ve gururunu taşıyorum. Bana göstermiş olduğunuz güvene minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Bu görevi, layık olduğu şekilde dürüstçe, sevgiyle, yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Tevazu, samimiyet ve gayretle yürüdüğümüz bu kutlu yolu bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





