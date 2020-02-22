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Nedim Gürsel ve Melihat Gülses kent söyleşilerinin konuğu olacak

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı kent söyleşilerinde bu ay, Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde "Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda" teması işlenecek.

Nedim Gürsel ve Melihat Gülses kent söyleşilerinin konuğu olacak

Sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı kent söyleşilerinde bu ay, Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde "Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda" teması işlenecek. Söyleşinin bu ay ki konukları yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses olacak.
Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen kent söyleşileri devam ediyor. Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünü üstlendiği programın bu ay konukları yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses olacak. Söyleşi konuğu Gürsel, 40’ıncı kitabı olan ve mekan olarak İzmir’de geçen ‘Baba Bak Deniz’ isimli yeni kitabından da bahsedecek. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Melihat Gülses ise sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.
Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer, 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Mövenpick Otel İzmir’de gerçekleşecek program hakkında şu bilgileri verdi:
"Yıllar önce Davos toplantılarının mimarı Klaus Schwap ile yaptığım bir görüşmede, İzmir’de gerçekleşecek bölgesel bir Davos toplantısı fikrini oluşturdum. İzmir İktisat Kongresi Haftası ya da İzmir’in kurtuluş gününe rastgelen haftayı kapsayan, bir hafta süren, dünyadaki ünlü edebiyat ve bilim insanlarının katılacağı kongre, konferans, panel ve açık oturumlarla devam eden İzmir’in Davos’u için yola çıktık. Kent söyleşileri bunun ilk basamağı."

Nedim Gürsel ve Melihat Gülses kent söyleşilerinin konuğu olacak

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Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Göksel Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Şark Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
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