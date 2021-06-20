Nef, gayrimenkul sektörüne yeni anlayışıyla yön veriyor

İSTANBUL (AA) - Timur Holding bünyesinde Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarından Nef, salgın sonrasında değişen konut talebine yeni projeleriyle yön veriyor. Nef'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Bodrum'daki Reserve projeleriyle 4 mevsim yaşanabilen, "kişiye özel ayrıcalığı" hissettiren özel projelerinin teslimatına devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektörünün konut geliştirici sektör lideri Nef'in toplumun her kesimini kapsayan, sürdürülebilir projeleriyle yeni iş modelleri geliştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin en çok proje üreten gayrimenkul markası olarak, 5'i yurt dışında toplam 38 proje ve 4 arsa projemiz bulunuyor. 32 milyar 440 milyon TL yatırımla, 19 milyar 227 milyon TL satış rakamıyla kuruluşumuzun 11. yılında büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 11 bin 285, son 3 yılda ise 7 bin 102 adet anahtar teslim ettiklerini bildiren Timur, şunları kaydetti: "2020 yılında 1 milyar 52 milyon TL ciro elde ettik ve 2 bin 180 konut teslimi gerçekleştirdik. Böylece son 3 yılda toplamda 7 bin 102 konut teslimi gerçekleştirmiş olduk. 2021 yılına dair 1 milyon 400 bin TL ciro hedefimiz bulunuyor. 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarımızı yüzde 28 yükselttik. 2021 yılında konut teslimlerine devam ediyoruz. 8 milyar 813 milyon TL değerindeki stok satışları, 3 milyar 427 milyon 389 bin TL'lik yeni satışa çıkacak yatırımlarımızla konut teslimlerine devam ediyoruz. Yatırım tutarı 600 milyon TL'lik Sapanca'daki yeni projemize başlayacağız. İnşaatı devam eden projelerin neredeyse tamamı teslim aşamasında olduğu için yıl sonuna kadar 180 milyon TL'lik de ek yatırım yapacağız."

- "Salgın, konut tercihlerini Nef projeleriyle örtüştürdü" Erden Timur, Nef keşfi olan Fold Home ve Fold City projelerinin yanı sıra Nef Reserve projelerinin salgın sonrasında değişen konut talebiyle birebir örtüştüğünü aktararak, "Farklı ihtiyaçlar doğuran salgın ile gayrimenkul sektöründe Nef'in ürettiği çözümler, salgın sonrasındaki talepleri birebir karşılıyor. İnsanlar tercihlerini geniş açık alanları olan, kendine özel konfor alanları sunan, esneklik sağlayan, çalışma ortamı ve ayrıcalıklarıyla, egzersiz ve sağlık imkanları sunan evlerden yana kullanmaya başladı. Yazlık olarak konumlandırılan mekanlar artık insanların 4 mevsim yaşadığı, içinde çalıştığı bir mekan haline geldi. Kendine özel dünyaları ile Nef Reserve projeleri ve Bir Nef keşfi olan ve dünyada ilk kez Nef tarafından uygulanan Foldhome konsepti kişiye özel ayrıcalıkları karşılıyor." ifadelerini kullandı. Timur, Nef'in salgın sonrasındaki iş modellerine ilişkin, "Bunlardan biri endüstriyel üretim/offsite üretim ve montaj konusu. Bu konuda ürün ve üretim Ar-Ge çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. Endüstriyel üretim çok daha faydalı ve doğaya saygılı, her şey verimli kullanıldığı için atık oranını azaltıyor. Türkiye için önemli bir ihracat değeri olduğunu düşündüğümüz bu yatırımla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında etkin rol oynamayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtımı gelecek aylarda gerçekleştirilecek Nef Arsa projesinin bir diğer iş modeli olduğunu belirten Timur, şunları kaydetti: "Herkesin kolay ulaşabileceği ve gayrimenkul sahibi olacağı, bir taraftan yatırım olarak kullanırken bir taraftan da doğayla tanışma ya da ona geri dönme ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir proje. Konvansiyel üretimde de doğal ve kent için faydası olan yerler üreteceğiz. Bu alandaki projeleri arsa yatırımıyla gerçekleştirebileceğiz. Yatırımlarımızın yüzde 90'ını arsa satın alması ile yapacağız. Birkaç arsa satın aldık. Sapanca'nın en güzel yerindeki 600 milyon TL'nin üzerindeki yatırım değerindeki projemizde 100 villa tamamlanmak üzere. Proje içinde aynı zamanda 80 rezidans ve bir otel yer alacak. İzmir'de de bir arsa satın alarak ilk defa İstanbul dışında bir iş geliştirme ofisi kurduk. Amacımız, İzmir'de de düşük katlı, bahçeli konutların yer aldığı doğal köyler oluşturmak. Bundan sonraki işlerimizde mutlaka kentin dokusuna bir artı değer katacak unsurlarımız olacak."