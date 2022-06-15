Nef Reserve Kandilli, bu yaz teslime hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Nef'in İstanbul'daki ilk "reserve" projesi Nef Reserve Kandilli, bu yaz teslime hazırlanırken, kalan son dairelerin satışı da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nef Reserve Kandilli, Kandilli'nin tarihi çizgilerini modern mimariyle birleştirerek sunuyor. İstanbul'un tarihi mahallelerinden birini yeniden tanımlamaya hazırlanan proje, manzarası, yeşil alanları ve özel planlanan peyzajı ile Boğaz manzarasına eşlik ediyor. Proje, Adile Sultan Sarayı’na komşu lokasyonu ile de öne çıkıyor.

Yatay mimari ile tasarlanan 406 konuttan oluşan projede 39 bin metrekare peyzaj alanı yer alıyor. 2,5+1'den 5+1'e kadar değişen daire seçenekleri ile tasarlanan proje, Reserve Fold Home konsepti ile hizmet verecek. Lounge, hobi bahçeleri ve şömineli bahçeler, yoga-zen alanları, sessiz aktivite alanları, çocuklar içinse sanat duvarı, macera parkuru ve kapalı yüzme havuzu gibi alanlar projede öne çıkan foldhome alanları arasında yer alıyor.

Nef Reserve Kandilli ev sahipleri, Kandilli'de yer alan bu foldhome alanlarına ek olarak Nef'in Bodrum’da geliştirdiği Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Gölköy projelerindeki alanları da dilediği zaman kullanabilecek.

Endeksa verilerine göre, bir evin 6 yıl içinde 4,9 kat değer kazandığı Kandilli semti, en değerli Boğaz semtlerinden biri olarak öne çıkıyor. 6 yıl içinde Kandilli'de bir ev 4,9 kat değerlenirken, bu değer kazanımı İstanbul ve Üsküdar genelinde 3 kat seviyesinde gerçekleşti.

- Proje, Emre Arolat tutku ve deneyimi ile şekillendirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Reserve Kandilli'yi tasarlayan mimar Emre Arolat, "Tasarım yaklaşımımız, bölge, yerel dokular, kültürel ve fiziksel kaynaklar ile projenin kolektif ve psikolojik nitelikleri üzerine yapılan uzun araştırma ve tartışma süreciyle başladı. Böylece proje ve mevcut durumun özünü oluşturan sorular ortaya çıktı ve özel durumlar da göz önünde tutularak tutku, önsezi, bilgi ve deneyim çerçevesinde şekillendirildi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Toner imzası taşıyan iç mimaride ise bir yanda vizon, bej ve krem tonlarıyla açık renk ahşabın bir arada kullanıldığı, bir yanda da koyu ahşap renkleri, gri ve toprak tonlarının buluştuğu iki farklı alternatif sunuluyor. Tüm odalarda tavandan yere kadar uzanan cam paneller bulunuyor.

Nef Reserve Kandilli'nin peyzaj alanlarını ünlü Alman peyzaj mimarı Herman Salm tasarladı. Görüşlerine yer verilen Salm, "Ahşabın yumuşak dokunuşu ve toprak renkli cephe kaplaması çekici bir yüzey dokusu oluştururken, kesintisiz şeffaf yüzeyler binalara çarpıcı ve eşsiz bir kimlik kazandırıyor. Tamamlandığında projenin en dikkat çeken ve karakteristik unsurlarından biri olacak peyzaj tasarımı, Nef Reserve Kandilli'nin ruhunu yansıtacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nef Reserve Kandilli, hem şehrin içinde hem de karmaşadan uzakta bir yaşamın kapılarını aralıyor.

