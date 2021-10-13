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Nef Reserve Kandilli projesinde satışlar sürüyor

13.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nef Reserve Kandilli projesinde satışlar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Nef'in, İstanbul'un en özel noktalarından Kandilli'deki Reserve projesinde satışlar sürüyor.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, geleneksel mimarinin modern bir perspektifle buluştuğu Nef Reserve Kandilli, yeni sahiplerini bekliyor. İstanbul'un en güzel lokasyonları arasında yer alan Kandilli'de 70 dönümlük geniş bir alan üzerinde yer alan Nef Reserve Kandilli, 29 bloktan oluşuyor ve 406 daireye ev sahipliği yapıyor.

Deniz manzarasına karşı konumlanan Nef Reserve Kandilli evleri, lüks konut tasarımlarıyla Emre Arolat imzası taşıyor. Proje, büyük ölçekte İstanbul’a, daha dar bir çerçevede ise Boğaziçi'ne eklemleniyor.

Geniş görüş perspektifine sahip katlara, cephe tasarımının altyapısını oluşturan çatılara ve topografyaya uygun dış tasarıma sahip projede daire seçenekleri 2,5+1'den 5+1'e kadar değişiyor.

İç mimaride Mustafa Toner'in imzasını taşıyan projedeki tüm odalardaki cam sistemlerinde kurgulanan tavandan yere kadar uzanan paneller, evin genelinde ışığı içeri alıyor. Peyzaj tasarımında ise yine dünyanın önde gelen peyzaj tasarımcılarından Salm Landscape imzası yer alıyor.

- 39 bin metrekare açık alanlı

Nef patentli Foldhome sistemine dahil çok özel alanlara sahip projede; ev sahipleri ortak kullanımı için istedikleri zaman davet verebilecekleri, etkinlik düzenleyebilecekleri yalıya, misafirlerini ağırlayabilecekleri köşke ve karşıya geçmek için kullanabilecekleri tekneye sahip olabiliyor.

Foldhome alanlarının yanı sıra Nef Reserve Kandilli'de kapalı yüzme havuzu, özel stüdyo, fitness, lounge alanı, squash, sinema salonu, playstation odası, müzik odası, misafir odası, davet odası, mini futbol sahası, mini basketbol sahası bulunuyor.

Projenin 39 bin metrekarelik açık hava peyzaj alanlarında açık-kapalı havuz, bahçe şömineleri, site içi restoran, dinlenme bahçesi, zen bahçeleri, yoga-pilates stüdyosu, mini golf alanları ve çocuklara özel kaykay alanı, aktivite alanı, ağaç ev, oyun parkuru, çocuk sanat duvarı, çocuk kulübü-oyun alanı yer alıyor.

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