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Nefes borusuna yemek kaçan müşteriyi, lokanta sahibinin müdahalesi kurtardı

KONYA HABERLERİ  | 03.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iş yeri sahibinin müşterisine müdahale anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yediği balık nefes borusuna kaçan müşteriyi, iş yeri sahibinin yaptığı müdahale kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir lokantaya giden Şaban Kayaaslan, yemeğini yediği sırada nefes borusuna balık parçaları kaçtı.

Müşterisinin nefessiz kaldığını fark eden işyeri sahibi Mehmet Çelikel, Kayaaslan'a müdahale etti. Çelikel'in müdahalesi sonrası Kayaaslan rahat şekilde nefes almaya başladı.

Çelikel, AA muhabirine, müşterisinin, balık yediği sırada aniden ayağa kalkıp lokanta içinde gezmeye başladığını fark ettiğini söyledi.

Müşterisinin nefes borusuna yemek kaçtığını anladığını ifade eden Çelikel, "Bir süre bekledik ancak kendi çabasıyla kurtulamadı. Sonra yanına giderek müdahale ettim. Sonra kurtuldu." dedi.

- "Gözlerim kararmaya başladı"

Şaban Kayaaslan ise lokantada yemek yediği sırada boğazına kılçık kaçtığını anlattı.

Daha sonra öksürmeye başladığını, öksürürken yemek parçalarının nefes borusuna kaçtığını dile getiren Kayaaslan, "Masadan kalktım, dükkan içinde gittim, geldim ama nefesim daha çok kesilmeye başladı. Gözlerim kararmaya başladı. Sonra arkadaş geldi ve müdahale etti. Onun müdahalesiyle nefesim açıldı. Kendisine teşekkür ediyorum.'' dedi.

Öte yandan iş yeri sahibinin, nefes borusuna balık kaçan müşterisine müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yemek yerken ayağa kalkan kişinin, dükkan içinde hızlı adımlarla gidip gelmesi, bir süre sonra iş yerinin mutfak kısmından içeri giren kişinin, ayakta yardım bekleyen kişiye 'Heimlich' manevrası ile müdahale etmesi görülüyor.

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