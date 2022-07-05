Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, tütün mamulleri ve makaron (filtresiz sigara) kaçakçılığı yapan, yasa dışı üretilen bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç gruplarının tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren KOM birimleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı suç grubunu belirledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 62 bin 20 doldurulmuş makaron, 24 bin 800 boş makaron ile 25 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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