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  4. Nef'in Beykoz'da hayat bulacak projesinin tasarım yarışmasını Buda Mimarlık kazandı

Nef'in Beykoz'da hayat bulacak projesinin tasarım yarışmasını Buda Mimarlık kazandı

04.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nef'in Beykoz'da hayat bulacak projesinin tasarım yarışmasını Buda Mimarlık kazandı

İSTANBUL (AA) - Nef, Beykoz'daki projesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Nef açıklamasına göre, çeşitli mimarlık ofislerinin arazi için birbirinden güzel ve ilham verici fikirlerle katıldığı mimari tasarım yarışması Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlendi.

Mimari tasarım yarışmasına 4 mimarlık ofisi projeleriyle katılım gösterdi. Mimari proje seçiminde değerleme sürecinde ise Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Doç. Dr. Candan Çıtak jüri üyesi olarak katıldı. Nef'in Beykoz projesi için düzenlenen tasarım yarışmasının kazananı ise Buda Mimarlık oldu.

Nef, Beykoz'un en değerli lokasyonlarından Gümüşsuyu Mahallesi Karlıtepe'de bölgenin yaşam dinamikleri ve doğal alanları ekseninde çevresine değer katacak bir proje geliştiriyor. Ferah konutlar, geniş yaşam alanları, doğa ile iç içe sosyal alanlar ve yatay mimari ekseninde hayat bulacak proje, bölge yaşamına yeni bir çekim merkezi kazandıracak.

Proje, denizden 170 metre yüksekliği ile hem Boğaz hem de orman görünümüyle "emsalsiz" bir İstanbul manzarası sunarken, köprü ve bağlantı yollarına yakınlığı ile dikkati çekiyor.

220 bin metrekare arazi üzerinde gerçekleştirilecek projede 1.300'den fazla konut geliştirilmesi planlanıyor. Projenin 2023 yılında ön satışa sunulması bekleniyor.

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