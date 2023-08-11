NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI! Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kara Kartal istediğini aldı!

Neftçi Bakü Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana geldi. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri Azerbaycan ekibi ile karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen maçta Siyah Beyazlı ekip turun kapısını araladı. Neftçi Bakü Beşiktaş ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş maçının yayın saati, tarihi ve kanalı...

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başladı.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan naklen yayımlandı.

Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak olan karşılaşmada İsviçreli hakem Lukas Fahndrich düdük çaldı.

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Neftçi Bakü 11'i: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar



