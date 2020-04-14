YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nejdet Ersan parkı yeni görünümüyle çok beğenilecek

Nejdet Ersan parkı yeni görünümüyle çok beğenilecek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı’nda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı’nda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Damat İbrahim Paşa’nın heykelinin de yerleştirileceği park yeni görünümüyle beğeni toplayacak.
Yeni Mahalle’deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve Nevşehir’in eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan’ın ismini taşıyan park içerisinde bir süre önce Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan yenileme ve peyzaj çalışması sürüyor.
Çalışmalar kapsamında ilk olarak daha önce ana cadde bölümünde yer alan bankamatikleri yan tarafa taşıyarak bu alanda küçük bir meydan oluşturan belediye ekipleri, bu meydana süs havuzu yaptı.
Kent mobilyaları yerleştirilecek olan meydan içerisine çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiren belediye ekipleri ayrıca meydan için aydınlatma sistemi de oluşturdu.
Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa’nın restore edilen heykelinin yerleştirileceği meydanın etrafı oluşturulan lale figürleri içerisindeki çiçeklerle süslenirken çalışmalarda son aşamaya gelindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Didim’de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

ULUSKON’dan Süleyman Soylu’ya destek

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasında

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:59
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:24
Yatsı
20:45

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

(özel Haber) Kolombiya Güzeli Balon Kazasını Anlattı

(özel Haber) Kolombiya Güzeli Balon Kazasını Anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.