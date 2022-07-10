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Nejdet usta 40 yıldır Karadenizli balıkçılara tekne yapıyor

10.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da genç yaşlarda önce kendisinin, ardından da diğer balıkçı teknelerinin onarımını yaparak mesleği öğrenen Nejdet Özyazıcı, çalışmaya devam eden nadir ustalar arasında yer alıyor - Nejdet Özyazıcı: - "Tekneyi suya indirdiğimizde insanlar 'çok güzel olmuş' diyorlar ya paradan daha önemli. Keyifle bakarım, neşeli bir şekilde arkamı döner ve giderim. Bu paradan çok daha önemli, iyi bir eser yapmışsın"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu ahşap tekne ustası Nejdet Özyazıcı, el emeği ile yaptığı teknelerle Karadenizli balıkçılara hizmet sunuyor.

Şehir merkezinde ikamet eden 65 yaşındaki Özyazıcı, askerden geldikten sonra yakınlarının kendisine aldığı tekne ile balıkçılık yapmaya başladı.

Bunun yanında tekne onarımı da yapan Özyazıcı, zamanla talebin artmasıyla bu işe yöneldi. Tercih yaparak balıkçılığı bırakıp ahşap tekne ustası olmayı seçen Özyazıcı, Giresun Balıkçı Barınağı'ndaki yerinde 40 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Nejdet Özyazıcı, AA muhabirine, kendisine mesleği öğreten ustası olmadığını söyledi.

Kendi teknesinin ve çevredeki diğer teknelerin onarımını yaparak bu işte ustalaştığını belirten Özyazıcı, "Zaman geçtikçe bana, 'Nejdet usta' şeklinde hitap etmeye başladılar. Balıkçılar o zamanlar tekne yapan ustalara çok ihtiyaç duyuyorlardı. Benim bu işi yapmam da ihtiyaçtan oldu." dedi.

Özyazıcı, ahşap tekne ustasına halen ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kendisinden başka çok az sayıda ustanın bu işi sürdürdüğünü aktardı.

Yılda 4-5 balıkçı teknesi yaptığını ifade eden Özyazıcı, "Bunun yanı sıra onarım da yapıyoruz. Hem ekmek paramızı kazanıyoruz hem de insanların işi görülmüş oluyor." diye konuştu.

- "Yapım süresi boyuna göre değişiyor"

Nejdet Özyazıcı, meslek hayatı boyunca güzel işler ortaya çıkardığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'deki teknelerin kendine özgü tarzı var, o da standart değil, ustaya göre ufak tefek değişiklikleri oluyor. Ege'nin tekneleri çok daha değişik, Akdeniz'de yapılanlar da Ege'ye benzer şekillerde ama Karadeniz tekneleri her zaman üstündür. Bir teknenin ömrü bakımına bağlı, kullanan insan zamanında bakımlarını yaparsa 50 yıl kullanılabilir. Yapım süresi de boyuna göre değişiyor. 5 metrelik tekne bir ayda, 10 metrelik tekne üç ayda yapılır."

Karadeniz'in hemen hemen her yerinden tekne siparişi aldığına işaret eden Özyazıcı, "Zonguldak'a, Hopa'ya, Trabzon'a tekne yapıp yolladım. İyi bir tekne yapıyorsun, reklam yapmana bile gerek kalmıyor. Balıkçı barınaklarında, 'şu yerde, şöyle bir usta var, güzel tekne yapıyor' şeklinde konuşuluyor. Bu şekilde bizi buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ayakta kaldığı sürece bu mesleği yapacağını belirten Özyazıcı, "Tekneyi suya indirdiğimizde insanlar 'çok güzel olmuş' diyorlar ya paradan daha önemli. Keyifle bakarım, neşeli bir şekilde arkamı döner giderim. Bu paradan çok daha önemli, iyi bir eser yapmışsın." dedi.

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