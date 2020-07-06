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Nekropol alanında 2 bin 500 yıllık tarihi yolculuk gün sayıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yürüttüğü Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi bitme aşamasına geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yürüttüğü Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi bitme aşamasına geldi. Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek nekropol alanı, misafirlerini 2 bin 500 yıllık tarihi bir yolculuğa çıkaracak.
Yarım kalan Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi’ndeki çalışmalar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla devam ediyor. Projedeki müze konseptli yapıda çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, alanda yeni kaya mezarları da ortaya çıktı.
Yürüyüş yolları da tamamlandı
9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi yapılıyor. Proje kapsamında yer alan sergi ve konferans salonlarında da çalışmalar sona gelindi. Salonlarda boya, sıva ve zemin kaplama işleri yürütülüyor. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı.
Yeni mezarlar çıkıyor
2 bin 500 yıllık nekropol alanı (mezarlık) ile arkeolojik eserler müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek. Bu kapsamda nekropol alandaki çalışmalar ve arkeolojik kazılar büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürülüyor. Antalya Müzesi Müdürlüğü kontrolünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı arkeologları, alanda arkeolojik kazılara devam ediyor. Şu ana kadar 849 kaya mezarının ortaya çıktığını belirten yetkililer, kazılmayan noktalarda yeni kaya mezarların çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

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