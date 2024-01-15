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Nemrut Dağı yeniden beyaza büründü

15.01.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yeniden beyaza büründü.

Kasım ayında mevsimin ilk karı yağan Nemrut Dağı yeniden beyaza büründü. Kasım ayında yağan kar sonrasında Aralık ayı içerisinde de kar yağmış ancak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle zirvedeki kar erimişti.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde etkili olan yağmur, Nemrut Dağı zirvesine kar olarak düştü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı zirvesinde hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle kar kalınlığı 10 santim ile yarım metre arasında değişiyor.

Görevliler, Nemrut Dağı yolunun açık olduğunu ve turistlerin gelmeye devam ettiğini aktardı.

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