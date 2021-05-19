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Nemrut Dağı zirvesinde 19 Mayıs kutlaması yapıldı

19.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemrut Dağı zirvesinde 19 Mayıs kutlaması yapıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular İstiklal Marşı okudu, pankart açtı.

Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlik sayesinde bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine, 102. yılı ülke olarak büyük bir coşku ile kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, milli sporcular ile dünyanın 8. harikası olarak bilinen ve 2 bin 202 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda Türk bayrağını dalgalandırarak kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs'ta bir ulusun düşmanlarına karşı topyekün başkaldırdığını ifade eden Keleş, herkesin bayramını kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Milli sporcular da bayramlarını Nemrut Dağı zirvesinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu güzel ve özel günü asla unutmayacaklarını belirtti.

Milli sporcular çeşitli gösteriler yaptıktan sonra hatıra fotoğrafları çekerek zirveden indi.

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