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  4. Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay: - "Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. 5 kişi ekiplerce bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi"

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi.

Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi.

Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayı Bitlis Nemrut Dağı Yem

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