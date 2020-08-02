Nemrut, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

KEMAL KARAGÖZ - Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla dünyada "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.

Milli park alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra rakımı sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da anılan Nemrut Dağı, her yıl yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapıyor.

Öğle saatlerinde Nemrut Dağı'na tırmanmaya çalışan ziyaretçiler, yaklaşık 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz batışını seyretme fırsatı buluyor.

Turistler, bir yandan Nemrut'taki tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan güneşin kendine hayran bırakan batışını izlemenin keyfini çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor.