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Nemrut Kalderası'nda bozayı, minibüsün içinde kampçıların yiyeceklerini yedi

04.10.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bozayının, minibüsün açık olan camından girerek kampçıların yiyeceklerini yediği anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu kalderada yaşayan ve ziyaretçilerin ilgisini çeken bozayılardan biri, kamp yapmak için bölgeye gelenlerin minibüsün açık camından içeri girdi.

Bozayının, yiyecekleri yedikten sonra tekrar camdan dışarı çıktığı anlar kampçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Minibüsün sahibi Uğur Selici, arkadaşlarıyla kamp yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini söyledi.

Çadırları açtıktan sonra yiyecekleri almak için minibüse gittiğini anlatan Selici, "Bu sırada arabanın içinde ayı olduğunu fark ettim. Kapıyı açtığımda ayı birden üzerime geldi. İkimizde birbirimizden korktuk. O anda panikledim. Arkadaşlarıma haber verdim. Erzağın bir bölümünü çadırların yanında götürdüğümüzde ayının tekrar arabaya doğru geldiğini fark ettik. Bu anların görüntüsünü çektik." dedi.

Bölgede doğa, vahşi yaşam ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kalderada ayıların sayısının arttığını belirtti.

Ayıların zaman zaman araçlara, çadırlara zarar verdiklerine şahitlik ettiklerini anlatan Önen, şunları kaydetti:

"Bunun en temel nedenlerinden biri insanların ayıyı kendilerine alıştırmaya çalışmasıdır. Araçlarda ve çadırlarda yiyeceklerin olması da ayıları cezbediyor. Bu tehlike oluşturuyor. İnsanların ayıları beslememesi, onlara yaklaşmaması gerekiyor. Evcil hayvan değiller. İnsanların elle beslemesi ayıların doğal yapısını da bozuyor. Bu, istenmeyen durumlara neden olabiliyor."

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