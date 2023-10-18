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Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği

18.10.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte altın sarısına döndü.

Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yaz boyunca ziyaretçilerine doğal güzellikler sunan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü. Kalderada bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Havadan görüntülenen kaldera kartpostallık görüntüler sundu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü’nün çevresi; yeşil, sarı ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği manzaraya büründü.

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