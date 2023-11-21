YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi

Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi

21.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok canlıya ve vahşi yaşama ev sahipliği yapan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nda ilk defa kedi sürüsü görüntülendi.

Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi

Son dönemlerde sıkça kalderayı ziyaret eden vatandaşların elleriyle beslediği ayı görüntüleriyle gündeme gelen, genellikle vahşi ve yaban hayvanların yaşadığı Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi. Bölgede uzun yıllardır uzay ve doğa gözlemi yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından Nemrut Kalderası’nda yaşamaya başlayan kedi türleri görüntülendi. Zorlu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle daha çok boz ayı, kurt, tavşan ve tilki gibi yaban hayvanlarının yaşam sürdürdüğü bir alan olarak bilinen 2 bin 250 rakım yükseklikteki kalderada bu yıl ilk defa kedi türleri görülmeye başlandı.

Varlığından haberdar olduğu kedi türlerini görüntülemek için arkadaşlarıyla bölgeye giden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kalderanın farklı alanlarında farklı türlerdeki kedileri tek tek görüntüleyerek kayıt altına aldı. Bölgeye nerden ve nasıl geldikleri henüz belirlenemeyen kedilerin kalderada yaşamaya başladığını tespit eden Önen, yaban hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye yerleşen kedileri zorlu bir kış sürecinin beklediğine dikkat çekti.

“İLK DEFA GÖRÜLDÜ”

Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yaptığını belirten Önen, kalderada ilk defa kedi sürülerine rastladıklarını söyledi. Bölgenin sıklıkla ziyaretçilerin elleriyle beslediği ayı görüntüleriyle gündeme geldiğini aktaran Önen, “Kalderada mayıs itibariyle sezonun açılmasıyla birlikte insanlar ziyaret ve piknik amaçlı bölgeye gelmeye başladılar. Bölgede piknikçi sayısı arttıkça ayılar gibi vahşi hayvanlar daha çok görülmeye başlandı. Özellikle ayıların görünür olmaya başlamasıyla birlikte insanların da bunları görme eğilimleri oldu. Fakat ayıların ziyaretçiler tarafından beslemesi bölgede bir takım ilginç olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Daha öncesinde bölgede hiç görülmeyen kedi türlerini kalderadaki büyük ve küçük göl çevresinde görmeye başladık. Normalde bu kedi türleri yıllardır bu bölgede hiç görülmedi. Fakat bu yıl ilginç bir şekilde birçok kedi sürüsü var ve bu kediler burada yaşam alanı oluşturmuşlar. İnsanların aylıları beslemek için attıkları atıklarla beslenmenin yanı sıra birde bölgedeki dağ fareleriyle beslenmektedirler. Bu durum konunun uzmanlarınca detaylıca incelenebilir. Çünkü yaklaşık 8 yıldır bölgede gözlemler yapmamıza rağmen bu yıl ilk defa rastladık. Çünkü burası vahşi bir yaşam alanı ve bu kedileri burada yoktu. Bölgede genellikle kurt, tilki ve ayı gibi yabani hayvanlar yaşamakta ve burası vahşi tabiatı olan bir yer. Fakat bölgede insanların çok olması bir bakıma bölgenin doğal yapısını da bozabilmektedir. Hiç bölgede görülmeyen kediler de görünür olmaya başladı. Tabi bu da ister istemez bölgenin doğal yapısını ve ekosistemi etkileyebilmektedir. Bu kedilerin buraya nasıl geldiğiyle ilgili elimizde net bir bilgi yok, konu uzmanlarınca araştırılmaya değer bir konudur. Yavaş yavaş ortaya çıkan bu kedilerin sayıları her geçen gün de artmaktadır. Yaklaşık 4-5 aydır bölgede olduklarını tahmin ediyoruz. Bu sürede de burada yaşam alanı oluşturmaya başlamışlar. Fakat önümüzde oldukça çetin bir kış var. Bu kedilerin hayatta kalıp kalamayacağı konusu var. Sezon bittiğinde bunu ancak görebileceğiz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldüBağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:02
İkindi
14:40
Akşam
17:03
Yatsı
18:23

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Eylül eczanesi
Hizan
Gökdağ eczanesi
Guroymak
Halk eczanesi
Ahlat
Hayat eczanesi
Tatvan
Su eczanesi
Tatvan
Merkez eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Adilcevaz
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.