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Nemrut Krater Gölü çevresine bir ton yem bırakıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 02.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından Nemrut Krater Gölü çevresine yaban hayvanları için yaklaşık bir ton yem bırakıldı.Tatvan’da yaban hayvanları için Tatvan Belediyesi ekipleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri tarafından belirli alanlara yem bırakıldı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından Nemrut Krater Gölü çevresine yaban hayvanları için yaklaşık bir ton yem bırakıldı.
Tatvan’da yaban hayvanları için Tatvan Belediyesi ekipleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri tarafından belirli alanlara yem bırakıldı. Tatvan Belediyesi ve AKUT tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, yaban hayvanları için Nemrut Krater Gölü’nün belirli kesimlerine yiyecek bırakılarak, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan hayvanların yiyecek bulabilmesi amaçlandı.
Kar yağışının çok olduğu Nemrut Krater Gölü’nde yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli aralıklarla doğaya yem bırakıldığını söyleyen Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, "Bu çalışmamız aralıklarla farklı bölgelerde devam edecek. Bugün yine Nemrut Dağı eteklerindeyiz. Yabani hayvanlara yiyecek bırakmak amacıyla AKUT ile beraber düzenlediğimiz bu etkinliğimiz inşallah kış mevsimi boyunca tekrarlanarak devam edecektir. Buradan herkese sesleniyoruz, evcil hayvanlarımıza evimizde gözümüz kadar baktığımız gibi yemediklerinizi çöpe atmayarak ve israf etmeyerek doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Bu hayatı kurtulacak olan bir yaban hayvanına sebep olacaktır" dedi.
Etkinliğe katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği Bitlis Başkanı Fevzi Epözdemir de, "Bu etkinlikte bizlere destek veren Tatvan Belediyesine çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz ve daha önce de söylemiştik, bunu yapmaya devam edeceğiz. Aralıklarla doğaya yem bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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