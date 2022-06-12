Nemrut Krater Gölü'nde "doğada acil müdahale" eğitimi verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde "Doğada Acil Müdahale Eğitim" programı düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubunca (TATDOĞA) ilçedeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde düzenlenen etkinliğe farklı illerden 45 doktor, akademisyen ve veteriner hekim katıldı.

Programda katılımcılara, doğada acil müdahale, hasta kurtarma, yaban hayvanlardan korunma, yılan ve akrep sokmaları konularında bilgiler verildi.

TATDOĞA Başkanı Mustafa Feridun Çelik, yaptığı açıklamada, katılımcılara ayı saldırılarından kaçma ve korunma yöntemlerini, doğada yaşanabilecek kırık, yanık, yaralanma durumlarında tıbbi malzeme yokken ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konularında eğitim verdiklerini belirtti.

Çelik, "Özellikle afet durumlarında ve kitlesel çoklu yaralanmalarda doğaçlama tıp yöntemleri hayat kurtarabiliyor. Doğa tıbbını acil tıp uzmanları ağırlıklı gruba öğretmek çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

TATDOĞA Doğu Anadolu Sorumlusu Uzman Dr. Mehmet Tatlı da Van Gölü'nün çevresini dolaşarak eğitimlerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise düzenlenen etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu da "Acil tıbbın önemli uygulamalarından biri de doğada karşılaşılan yaralanmalar ve ilk yardımdır. Bunların doğada uygulamalı yapılması çok önemli." diye konuştu.

