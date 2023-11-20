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Nemrut’a mevsimin ilk karı yağdı

20.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Adıyaman’da bulunan ve Dünya’nın 8. Harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı’na kar yağdı. Adıyaman’da iki günden beri etkili olan yağmur, Nemrut Dağı’nda kara dönüştü. Sabaha karşı yağmur yerini kara bıraktı.

Devasa heykellerin bulunduğu zirveye yağan kar heykellerin kısmen beyaza bürünmesine neden oldu. Kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile kar buz tuttu. Soğuk hava ve kar nedeniyle güneşin doğuşunu izlemeye gelen turistin olmadığı öğrenildi.

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