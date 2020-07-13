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Nemrut’ta çöp toplama etkinliği

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Nemrut Krater Gölü çevresindeki çöpler toplandı.Bitlis DKMP Şube Müdürü Nurgül Bulutlu öncülüğünde düzenlenen çöp toplama etkinliğine kentteki gençlik merkezi gönüllüleri de katıldı.

Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Nemrut Krater Gölü çevresindeki çöpler toplandı.
Bitlis DKMP Şube Müdürü Nurgül Bulutlu öncülüğünde düzenlenen çöp toplama etkinliğine kentteki gençlik merkezi gönüllüleri de katıldı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi. Farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden DKMP Şube Müdürü Nurgül Bulutlu, “Bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğanın bize yok. Bitlis ve Tatvan Gençlik Merkezi ile birlikte çöp toplama faaliyeti düzenledik. Yaban hayatının bulunduğu alanda günü birlikçilerin bıraktıkları atıkların toplanması, farkındalık oluşturmak ve geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük amacımız. Doğaya saygı duyalım, doğaya bizim ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok” diye konuştu.

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