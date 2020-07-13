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Nemrut’un maskotu kardeş ayılardan biri kayıp

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan ve dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan kardeş ayılardan birinin kayıp olması nedeniyle, ölmüş veya öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü, geçen yıldan bu yana burada yaşayan iki yavru boz ayıyla da dikkat çekiyordu.

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan ve dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan kardeş ayılardan birinin kayıp olması nedeniyle, ölmüş veya öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Doğal güzelliğiyle bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Nemrut Dağı ve Krater Gölü, geçen yıldan bu yana burada yaşayan iki yavru boz ayıyla da dikkat çekiyordu. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan kardeş ayılardan biri kayıp diğeri ise oldukça zayıf ve beslenememiş durumda olması dikkat çekiyor. Çetin geçen kış mevsiminden sonra tekrar doğaya çıkması beklenen ayılardan sadece biri görünürken, diğerinin ise öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.
Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Aroboğa, üyeleri ile birlikte Nemrut Krater Dağı ve gölüne düzenlemiş olduğu trekking yürüyüşünde kardeş ayılardan sadece birini gördüklerini, diğerinin ise öldürülmüş olabileceğini söyledi. Gördükleri ayıyı cep telefonu ile görüntüleyen Araboğa, ayının geçen yıla nazaran aç kaldığı için daha da saldırgan olduğunu söyledi. Araboğa, “Bitlis Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta doğada yaptığımız gerek trekking gerekse kamp gibi değişik doğa sporları etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta Nemrut Krater Gölü’nde yoğun çadır kamp programımız vardı. Nemrut denince aklımıza Nemrut ayısı gelir. Özellikle iki yavru boz ayı gelir. Geçen sene defalarca karşılaştığımız ve yavru oldukları için tehlike arz etmeyen yavru ayılar halkın ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu sene de aynı güzellikleri yaşamak isterdik ama iki boz ayı artık tek bir tane olarak görünmeye başlamıştır ve çok zayıf olduğu görülmektedir. Kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar öldüğü veya öldürüldüğü yönündedir. Bu haftaki kampımıza akşam üstü yine tek bir yavru boz ayı geldi ve geçen seneye göre çok zayıf ve bir o kadar tehlikeli ve saldırgan olduğunu gördük. Yine insanlara yakınlaşması, ekmek ve piknik artıklarıyla beslenmeye başlaması bizi açıkçası tedirgin etti. Bu yıl yine ziyaretçi akınına uğrayacak gibi görünen ve artık yavru bir boz ayı olmadığı, kesinlikle insanlar için tehlikeli bir ayı olduğunu ve oraya giden ziyaretçi ve piknikçilerin çok dikkatli ve bir fotoğraf uğruna fazla yaklaşmamaları gerektiğini, hatta ve hatta hiç yaklaşmamalarını özellikle tavsiye ediyorum” dedi.

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