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Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi hizmet vermeye başlayacak

İHA İHA
25.03.2024 15:22
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Süleymanpaşa Belediyesi, şehre değer katacak dev bir projeyi daha hayata geçirdi.

Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi hizmet vermeye başlayacak

Çınarlı Mahallesi’nde inşa edilen ve kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak olan Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında mahalle sakinlerine tesis hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara tesisi dolaştıran Başkan Uzunlar, burada verilecek hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.

Yüzme havuzundan saunaya, hamamdan kurs salonlarına, kapalı yüzme havuzundan geleneksel hamama, saunadan kurs salonlarına, kafeteryadan mescide kadar her ayrıntının düşünüldüğü Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi, birçok mahallede yapımı süren merkezlerin ilki olma özelliğine sahip. Faaliyete geçtiğinde Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan kadınlar için hem bir sosyal aktivite mekânı hem de kendilerini geliştirebilecekleri, meslek edinebilecekleri bir eğitim merkezi işlevi görecek olan tesis, Fatih Sultan Mehmet Camii kompleksinin bir parçası olarak inşa edildi.

“MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tanıtım toplantısının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Çınarlı Mahallemize hizmet verecek Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Çınarlı Mahallesi Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezimizin tanıtımını, benden önceki belediye başkanımız ve Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cüneyt Yüksel ve bu tesisin yapımında belediye başkan yardımcısı olarak büyük katkıları olan, şu anda da Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı olan değerli kardeşim Sayın Gökhan Saygı ile birlikte yaptık. Tanıtım sonrası merkezimizi gezerek ilçemize ve mahalle sakinlerimize bilgilendirmede bulunduk. Tesisin mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hanımlarımıza güle güle kullanmalarını diliyorum” diye konuştu.

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