YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı

"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı

25.08.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez girdiği sınavda Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Zehra Çiftçi: - "Türlü sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakan tüm kadınların, eğitimlerini bu projeyle tamamlamalarını tavsiye ediyorum"

"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında yarım kalan lise eğitimini tamamlayan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi, bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

Ailesiyle İzmir'de yaşarken lise eğitimini yarıda bırakan Çiftçi (45), evlenip Adana'ya yerleşti.

Çocuklarının da olmasının ardından çok istediği lise diploması hayalinden uzaklaşan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadınlara yönelik başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesinin detaylarını öğrenerek, yarım kalan eğitim hayatına devam etmeye karar verdi.

AK Parti Yüreğir İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini de yürüten Çiftçi, proje kapsamında lise diplomasını aldı.

Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Zehra Çiftçi, AA muhabirine, eğitim hayatına devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

"Nerede Kalmıştık" projesini öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini anlatan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı 'Nerede Kalmıştık' projesiyle heyecanlandım. İçimde ukde kalan lise hayatını tamamlamayı düşündüm. Bunun için hemen harekete geçtim. İzmir'deki okuduğum liseyle iletişime geçtim ve tasdiknamemi aldım. Yarım kalan eğitimimi tamamladım." diye konuştu.

"BİRİNCİ TERCİHİMİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM"

Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra çocuklarının, üniversiteye de başlaması için kendisini teşvik ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite sınavına girdim ve tercihlerimi yaptım. Sınav sonuç ekranında birinci tercihimin geldiğini görünce çok sevindim. Kızımla birlikte bakmıştık, sevincimi anlatamam. Türlü sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakan tüm kadınların, eğitimlerini bu projeyle tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde çok kıymetli bir proje. Bence bütün ev hanımları için bir ışık. Bundan sonraki hedefim üniversitemi başarıyla bitirip diplomamı da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden almak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadınlara hayatın her alanında verdiği değerden dolayı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye 'Nerede Kalmıştık' projesiyle kadınlara eğitimlerini tamamlama fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Çiftçi, üniversiteye gideceği ilk günü düşündükçe heyecanlandığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştuKonya'da 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandıAfyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı
Çorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı, 1'i polis 3 kişi yaralandıÇorum'da otomobil park halindeki polis aracına çarptı, 1'i polis 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana Emine Erdoğan üniversite

Adana Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

İnci eczanesi
Seyhan
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Şahin eczanesi
Pozanti
Deva eczanesi
Saimbeyli
Doğumevi eczanesi
Seyhan
Özen eczanesi
Seyhan
Olgun eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.