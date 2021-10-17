Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin oyuncuları kimdir?

Neşeli Günler filminde, turşuculuk yapan Saadet ve Kazım'ın eğlenceli ve bir o kadar da öğretici hayatı işleniyor. Kadrosunda unutulmaz oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler filmi 1978 yılında çekilmiştir. İşte Neşeli Günler filmi hakkında merak edilenler...

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Anlamsız bir tartışma sonucunda dağılan aile yıllar sonra bir araya gelir. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. Ayrı kalan kardeşler birbirlerini tanımadan büyür. Kardeşler yıllar sonra tesadüf sonucu rastlayınca, aile bir araya gelir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin çekimlerinin çoğu İstanbul'da gerçekleştirildi. Turşu dükkanı sahneleri ise Cihangir'de çekildi.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLER?