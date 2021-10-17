MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin oyuncuları kimdir?

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin oyuncuları kimdir?

17.10.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer alan Neşeli Günler filmi günümüzde de ilgiyle izleniyor. Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...

Neşeli Günler ne zaman ve nerede çekildi? Neşeli Günler filminin oyuncuları kimdir?

Neşeli Günler filminde, turşuculuk yapan Saadet ve Kazım'ın eğlenceli ve bir o kadar da öğretici hayatı işleniyor. Kadrosunda unutulmaz oyuncuların yer aldığı Neşeli Günler filmi 1978 yılında çekilmiştir. İşte Neşeli Günler filmi hakkında merak edilenler...

NEŞELİ GÜNLER KONUSU NEDİR?

Anlamsız bir tartışma sonucunda dağılan aile yıllar sonra bir araya gelir. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. Ayrı kalan kardeşler birbirlerini tanımadan büyür. Kardeşler yıllar sonra tesadüf sonucu rastlayınca, aile bir araya gelir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin çekimlerinin çoğu İstanbul'da gerçekleştirildi. Turşu dükkanı sahneleri ise Cihangir'de çekildi.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI KİMLER?

  • Münir Özkul Kazım
  • Adile Naşit Saadet
  • Şener Şen Ziya
  • Ayşen Gruda Nilgün
  • Oya Aydoğan Zeynep
  • Ahmet Sezerel Uğur
  • İhsan Yüce Nazif
  • Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur pozDefne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz
Okuma yazma öğrenmek için gitti, kendi işini kurdu!Okuma yazma öğrenmek için gitti, kendi işini kurdu!
Sahne kıyafetiyle yine olay oldu! Hande Yener Belarus'u salladıSahne kıyafetiyle yine olay oldu! Hande Yener Belarus'u salladı
Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Münir Özkul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Vatandaşlardan linç girişimi: Bunu öldürsen ceza almazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Karısının hedefinde! Küfürlü paylaşım

Karısının hedefinde! Küfürlü paylaşım

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

Zonguldak Valiliğinde skandal olay! Mazgalların kapatılmasında kullanılmış

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Seks sahnesiyle ilgili itirafı gündem oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Çeşme'de deniz keyfi! Beğeni yağdı

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Yine hesabı paylaştılar! Bir detay şoke etti

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Eski yetişkin film yıldızından olay itiraflar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.