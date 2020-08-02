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Neşet Ertaş türküleri Mamak’ta

ANKARA HABERLERİ  | 02.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziği’ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" mahlaslı Neşet Ertaş, Mamak’ta türkülerle anıldı.

Türk Halk Müziği’ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, "Bozkırın tezenesi" mahlaslı Neşet Ertaş, Mamak’ta türkülerle anıldı. Mamak Belediyesi, türkülerini seslendirerek büyük usta Neşet Ertaş’a vefasını gösterdi.
Mamak Belediyesi, Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi’nde düzenlediği etkinlikle Türk Halk Müziği’ne adını altın harflerle yazdıran halk ozanı, “Bozkırın tezenesi” mahlaslı Neşet Ertaş’ı andı. Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz’ün Neşet Ertaş türkülerini seslendirdiği etkinlikte, kulakların pası silindi. Büyük usta Neşet Ertaş’ın, "Karadır Şu Bahtım Kara, Şu Garip Halimden, Ah Yalan Dünya, Bağa Gel Bostana Gel, Kendim Ettim Kendim Buldum, Ahirim Sensin, Gönül Dağı, Neredesin Sen" gibi Türk Halk Müziği’ne damgasını vurmuş unutulmayan eserlerini seslendiren Öksüz, dinleyenleri mest etti. Neşeli türküler eşliğinde oynayan dinleyicilerin, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Mamak başkentin kültür ve sanat durağı
Mamak’ın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyük usta Neşet Ertaş, sadece İç Anadolu’nun değil, tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş dünyaca ünlü bir halk ozanımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Görüldüğü gibi hala eserleriyle kendisini anıyor, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. O denli yüreğe dokunan eserler bırakmış ki bizlere, bugün bile her yaştan dinleyeni duygulandırıyor, ağlatıyor, güldürüyor. Sanatçımız Nazlı Öksüz hanımefendiyi de Mamak’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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