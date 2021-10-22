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  4. Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nın 2 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nın 2 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

22.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nın 2 maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın'ın 2 maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda yapılan PCR taraması sonucunda teknik heyet ve oyuncular dahil 4 pozitif vaka tespit edildi. Bu sebeple 24 Ekim'de evimizde oynanacak Elazığ İl Özel İdare ve 31 Ekim'de yapılacak Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları federasyon tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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