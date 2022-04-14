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Nesli tehlike altındaki küçük akbabaların takibi için Eskişehir'de çalışma başlatıldı

14.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türleri Yerinde Koruma Projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve vericiyle izlenmesine yönelik takip cihazı takılması amaçlanan küçük akbabaların yakalanması için görüldüğü bölgelere kapan kuruldu - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Küçük akbaba, dünya çapında popülasyonunu en hızlı kaybeden türler arasında"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbabanın korunması ve popülasyonunun uydu vericisiyle takibi için Eskişehir'de çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, KuzeyDoğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesinin iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında küçük akbaba, Türkiye'de üreme popülasyonu yoğunluğunun bulunduğu Eskişehir'de takip edilecek.

KuzeyDoğa Derneği, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından küçük akbabanın en çok görüldüğü bölgelere kapanlar yerleştirildi. Üzeri toprak ve çalı parçalarıyla kamufle edilen kapanlar aracılığıyla yakalanacak küçük akbabaya takılacak uydu vericisiyle türün popülasyonunun neden azaldığına dair bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor.

Derneğin Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileriyle Türleri Yerinde Koruma Projesi kapsamında dünyada nesli tehlike altında olan küçük akbaba için çalıştıklarını söyledi.

"Küçük akbaba, dünya çapında popülasyonunu en hızlı kaybeden türler arasında." diyen Çoban, şunları kaydetti:

"Bunun nedenlerini ve küçük akbabanın Eskişehir'deki durumunu anlamak için uydu vericisi takip çalışması yapacağız. Daha önce Iğdır'da da küçük akbabaya verici taktık. Eskişehir'i seçme nedeni ise Türkiye'de küçük akbabanın ürediği bir kent olması. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin de akbabalar üzerine çalışma yaptığını öğrenince ortak bir proje gerçekleştirdik. Yakalamayı planladığımız küçük akbabaya takacağımız vericiyle elde edeceğimiz bilgileri, Iğdır'da elde ettiğimiz verilerle karşılaştırma fırsatı da bulacağız."

- Kapan yerleştirdiler

Küçük akbabanın Türkiye'de görülen akbaba türlerinin en küçüğü olduğunu aktaran Çoban, Eskişehir'de ülkede bulunan küçük, kara, kızıl ve sakallı akbaba türlerinin hepsinin görüldüğünü dile getirdi.

Eskişehir'in küçük akbabanın üreme popülasyonun yoğunlaştığı yerlerin başında geldiğini bildiren Çoban, şöyle konuştu:

"DKMP Genel Müdürlüğünün izni, DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğünün desteğiyle küçük akbabaları takibe başladık. Kapanlarımızı yerleştiriyoruz. Yakaladığımız küçük akbabalara dakikada bir koordinat alabilen uydu vericileri yerleştireceğiz. Bu vericileri Eskişehir'deki küçük akbabaların hangi alanları ne zaman kullandıkları, ne kadar geniş alanlara ihtiyaçları olduğunu anlatacak."

Emrah Çoban, çalışmanın paydaşlarının küçük akbabayı korumak için büyük emek sarf ettiğini sözlerine ekledi.

- "Akbabalar doğa için çok önemli"

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin de yaban hayatının korunmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Hayvanat bahçesinin bilet gelirinin yüzde 5'ini Yaban Hayatını Koruma Fonu'na aktardıklarını belirten Koptekin, şu bilgileri paylaştı:

"Fonda biriken parayı yaban hayatının faydası için kullanıyoruz. Araştırmalarımız sonunda akbabalar üzerine yoğunlaştık. Çünkü akbabalar, doğa için çok önemli kuş türleri. Eskişehir'de, Türkiye'de dağılım gösterin 4 akbaba türünün hepsi bulunuyor. Bu noktadan yola çıkarak ilk koruma projemize akbabalardan başladık. Özellikle küçük akbaba üzerinde yoğunlaştık. Takip amaçlı yakalayıp uydu vericisi takacağız. Daha sonra küçük akbabanın beslenme ve yuvalanma noktaları verilerine ulaşabileceğiz."

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