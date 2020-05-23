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Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.05.2020 11:39 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında bulunan kum zambaklarını, doğal yaşam alanı olan Lara sahilinde koruma altına aldı.Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma altına aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında bulunan kum zambaklarını, doğal yaşam alanı olan Lara sahilinde koruma altına aldı.
Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve sayıları gün geçtikçe azalan kum zambaklarını koruma altına aldı. Lara Sahili’nde doğal yaşam alanlarında bulunan kum zambaklarının etrafı iple ve tahta çitlerle çevrelendi. Zambaklara basılmasını ve zarar verilmesini engellemek amacıyla bilgilendirme tabelaları asıldı. “Kum Zambağı Doğal Yetişme Alanındasınız” yazılı tabelalarda ayrıca kum zambaklarının tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz’in güney kıyılarında yetiştiği, türün tehlike altında olduğu ve kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu anlatan bilgiler yer alıyor.
Nergisgiller familyasından soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları Ağustos, Eylül aylarında çiçeklenerek Lara plajlarına renk katacak.

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