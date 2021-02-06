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Nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı Antalya'da yakalandı

06.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki keler balığı Antalya'da yakalandı

Antalya'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan keler balığı yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde avlanan balıkçıların ağlarına bazı kaynaklarda melek balığı olarak da geçen keler balığının takıldığını söyledi.

Bu balığın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerinde, nesli kritik seviyede azalan türler arasında yer aldığına dikkati çeken Gökoğlu, bu balıkların Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ya da karaya çıkartılmasının yasak olduğunu kaydetti.

Türkiye'de de bu balıkların avlanılmasının yasak olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şunları söyledi:

"Balıkçılarımız balığı bilmiyor. Bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz. Yumurta anne karnında gelişir doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı bu balıklar konusunda eğitmemiz gerekiyor. Balığın ağda ölü şekilde karaya çıkartılması beni çok üzdü."

Gökoğlu, balıkçıların keler balığını yakaladığında öldürmeden tekrar doğal ortamına bırakması gerektiğini bildirdi.

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