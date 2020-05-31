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Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 31.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın araç çarpması sonucu çenesinin kırılması nedeniyle beslenemediği için öldüğü tespit edildi.Seydikemer’in kırsal mahallesi Bekçiler hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan bir hayvan gördü.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın araç çarpması sonucu çenesinin kırılması nedeniyle beslenemediği için öldüğü tespit edildi.
Seydikemer’in kırsal mahallesi Bekçiler hayvanlarını otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan bir hayvan gördü. Çobanın haber vermesi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü doktor öğretim görevlisi Yasin İlemin, yaptığı incelemede hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu tespit etti. İlemin yaptığı incelemede vaşağa bir aracın çarptığı, çenesi kırıldığı için beslenemeyen vaşağın bir süre sonra telef olduğunu belirledi. Vaşak daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarına incelenmek üzere götürüldü.
İlemin yaptığı açıklama, vaşağın Türkiye’de nadir görülen türler arasında bulunduğunu ve sayısının her geçen gün azaldığını söyledi.
Hayvanın vücudunda ateşli silah yaralanması ya da köpekle boğuşma izinin bulunmadığını belirten İlemin, “Araç çarpması sonucu çenesi parçalanmış. Beslenemediği için açlık ve susuzluktan ölmüş dişi bir birey. Vaşak, Muğla’da özellikle yayla kısımlarında, rakımın 1000 metrenin üzerindeki bölgelerde görülüyor. Vaşağa araç çarpması Antalya ve Köyceğiz bölgesindeki şehirler arası yollarda yapılacak ekosistem köprüsüne ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Buralara yapılacak düzenleme, yaban hayvanlarının yoldan karşıya geçebilmesine olanak sağlayacak. Ülkemizde vaşak karakulak gibi türler ekosistemin önemli bir parçası. Bu türler yaban domuzu gibi türlerin nüfusunu dengeliyor" dedi.

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