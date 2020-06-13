YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 09:16 | Son Güncelleme

Yaralı halde güllük limanı kıyısında bulunan nesli tükenmekte olan caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.Güllük limanında yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıda bir hareketlilik olduğunu fark etti.

Yaralı halde güllük limanı kıyısında bulunan nesli tükenmekte olan caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güllük limanında yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıda bir hareketlilik olduğunu fark etti. Kıyıya doğru yanaşan vatandaşlar dev deniz canlısını görünce şok oldu. yaralı halde çırpınan caretta carettayı, DEKAMER’den (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) arayarak yardım istedi. AKUT ekiplerine ulaşan DEKAMER yetkilileri yaralı kaplumbağanın bulunduğu lokasyonu gönderdi. 3 AKUT gönüllüsü Güllük Limanı’na giderek yaralı caretta carettayı denizde çıkardı. DEKAMER yetkililerine teslim edilen Caretta caretta tedaviye alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Gölcük Yaylası’na konak projesi

Gölcük Yaylası’na konak projesi

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Muğla Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Yaralanan sürücünün yardımına mahalleli yetişti

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

Muğla genç nüfus oranında Türkiye sonuncusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.