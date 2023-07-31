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Nesli tükenmekte olan vaşağa araba çarptı

31.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Nesli tükenmekte olan vaşağa araba çarptı

Erzincan Çağlayan Beldesi, Derebağ mahallesinin Tunceli ile olan sınır bölgesinde, araç çarpması sonucu bir vaşak telef oldu. Çağlayan Beldesi’nden Pülümür Dereköy’e giden Kenan Şanlı sabah saatlerinde yolun ortasında telef olmuş halde vaşağa denk geldi.

Vücudu genel olarak kontrol edildiğinde herhangi bir kurşun yarası olmayan vaşağın burnundan ve kulaklarından gelen kana bakıldığında araç çarpması sonucu telef olduğu anlaşıldı.

Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, bir orman hayvanıdır, ağaçsız açık alanlardan ve yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzak durur, kayalık ve dağlık bölgeleri tercih eder. Vaşaklar Türkiye’de Erzincan, Tunceli, Antalya, Ardahan, Bolu, Çankırı, Kars, Kastamonu, Erzurum, Sivas, Artvin ve Rize’de bulunduğu araştırmalarda yer alıyor.

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