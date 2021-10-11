Neslihan Atagül yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Çift, önceki gün Dubai’ye uçtu. Neslihan Atagül uçuş öncesi yataktan paylaştığı günaydın notuyla dikkat çekmişti.

Neslihan Atagül, şimdi ise Dubai’de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Geceden eğlenceli kareler paylaşan Neslihan Atagül son paylaşımıyla isminden söz ettirdi.

Beyaz derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle olan fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşan Neslihan Atagül, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

