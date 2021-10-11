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  4. Neslihan Atagül yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Neslihan Atagül yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

11.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık problemleri nedeniyle başrolünde oynadığı Sefirin Kızı'ndan geçtiğimiz sene ayrılan Neslihan Atagül, gördüğü tedaviler sonucu sağlına tekrar kavuştu. Dubai’de bir otelin açılışına katılan Neslihan Atagül verdiği pozlarla olay oldu.

Neslihan Atagül yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Çift, önceki gün Dubai’ye uçtu. Neslihan Atagül uçuş öncesi yataktan paylaştığı günaydın notuyla dikkat çekmişti.

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Neslihan Atagül, şimdi ise Dubai’de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Geceden eğlenceli kareler paylaşan Neslihan Atagül son paylaşımıyla isminden söz ettirdi.

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Beyaz derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle olan fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşan Neslihan Atagül, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
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