YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

24.04.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan ve Aliye, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele edecek

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.

Başkent Madrid'de 25-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi iki sporcu temsil edecek. Organizasyonda, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele edecek.

Aliye ilk turda yarın Slovak Martina Repiska ile karşılaşacak. İlk tur bay geçecek Neslihan ise ikinci turda 26 Nisan Salı günü İtalya'dan Yasmine Hamza ile karşı karşıya gelecek.

Neslihan, geçen yıl Ukrayna'da yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef olduMardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.