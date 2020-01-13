Nesrin Karataş’tan aydınlığa göçebelik

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nin açtığı “Yeniden Bir Yol” adlı sergiye üç eseri ile katılan Nesrin Karataş, “Düşüncelerim hep aydınlık yerlere gitmeye çalışır. Benim göçebeliğim aydınlığa doğrudur” dedi.

Karataş, 29 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak sergideki eserleri hakkında şöyle dedi:

”Her gün binlerce belki de milyonlarca görüntü gelip geçer gözümün önünden, bunlardan bazıları düşüncelerimin arasından çıkar yolculuğa. Nedendir bilmem, herhalde öyle istediğimden olacak hepsi aydınlık yerlere gitmeye çalışır. Belki de bu salonda sizlerle buluşabilmesi de bu nedenledir. Benim göçebeliğim işte böyle bir şey. Aydınlığa göçebelik.”

Sergiye, S.Haluk Uygur, İsmail Ökke, Mehmet Dilci, Gülsüm Ünal, Aylin Sofuoğlu, Ayşe Ateşoğlu, Pelin Emrahoğlu, Yeşim Mendi, Nesrin Karataş, Fatih Varkara, Meltem Aydın, Ayber Hastürk’te çeşitli eserleriyle katıldı.



