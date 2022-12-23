Neşterle yaralamaya ev hapsi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 3 gün önce gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(40) arkadaşı olan V.G.’nin (27) sebepsiz yere kendisini boğazından neşter ile yaraladığını ileri sürerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada tedavi altına alınan S.T. kendisini boğazından yaraladığını iddia ettiği V.G. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan V.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.G. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.G. mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verildi.

