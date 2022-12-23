YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Neşterle yaralamaya ev hapsi

Neşterle yaralamaya ev hapsi

23.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da neşterle arkadaşını boğazından yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 3 gün önce gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(40) arkadaşı olan V.G.’nin (27) sebepsiz yere kendisini boğazından neşter ile yaraladığını ileri sürerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada tedavi altına alınan S.T. kendisini boğazından yaraladığını iddia ettiği V.G. hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan V.G. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.G. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.G. mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıSamsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyorTuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor
İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendiİzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Cuma

Eda Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Kardelen Eczanesi
Canik
Umut Eczanesi
Atakum
Batur Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.