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NETAFİM’den Başkan Akay’a ziyaret

10.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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NETAFİM’den Başkan Akay’a ziyaret

Dünya’nın sayılı Akıllı Tarım Uygulamaları üreticilerinden Netafim firmasının Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız ile beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker ve Netafim’in Akıllı Tarım Teknolojileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü Hikmet Çetin ile Karadeniz Satış Temsilcisi Serdar Kırmacı’nın da katıldığı ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazır bulundular.Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, Türkiye ve Kayseri Şeker gibi kurumsal firmaların, çiftçilerin kaliteli tarım ürünleri yetiştirmesine yardımcı olacak; Akıllı Sulama, Sürdürülebilir Tarım ve Agronomik Uzmanlık konularında çok önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, Kayseri Şeker’in hedeflerine ulaşmak adına izlediği politikaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım planlarının daima; tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek, sistem ve uygulamalar üzerine olduğunu söyledi.

Dünya’nın sayılı Akıllı Tarım Uygulamaları üreticilerinden Netafim firmasının Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız ile beraberindeki heyet, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, Kayseri Şeker ve Netafim’in Akıllı Tarım Teknolojileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü Hikmet Çetin ile Karadeniz Satış Temsilcisi Serdar Kırmacı’nın da katıldığı ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazır bulundular.
Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, Türkiye ve Kayseri Şeker gibi kurumsal firmaların, çiftçilerin kaliteli tarım ürünleri yetiştirmesine yardımcı olacak; Akıllı Sulama, Sürdürülebilir Tarım ve Agronomik Uzmanlık konularında çok önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, Kayseri Şeker’in hedeflerine ulaşmak adına izlediği politikaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım planlarının daima; tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek, sistem ve uygulamalar üzerine olduğunu söyledi. Başkan Akay ziyaretin devamında Netafim heyetinden, Akıllı Tarım Teknolojileri, sulama, gübreleme ve otomasyonu içeren tarım çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

NETAFİM’den Başkan Akay’a ziyaret

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