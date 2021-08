Netflix’in beğeni toplayan dizisi Sweet Tooth dizisi 2. sezon onayı aldı

Netflix’in ilk sezonu, 4 Haziran 2021’de yayınlanan ve yayınlandığı ilk dört hafta içerisinde 60 milyon kullanıcıya ulaşan Sweet Tooth dizisinin, birer saatlik 8 bölümden oluşacak ikinci sezonuyla ekranlara geri döneceği kesinleşti.

Dizinin yaratıcısı Jim Mickle, 2. sezonda yürütücü yapımcı, senarist, yönetmen ve dizi sorumlusu olarak geri dönecek.

Netflix’ten 2. sezon onayı alan, Kanadalı Jeff Lemire tarafından yaratılan ve 2009 yılında ilk baskısı DC Comics çatısı altında yer alan Vertigo tarafında yayımlanan Sweet Tooth serisinin uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosunda Christian Convery, Game of Thrones dizisinde rol alan Nonso Anozie, Utopia ve Les Misérables gibi yapımlarla tanınan Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, The Last Man on Earth dizisinde yer alan Will Forte ve James Brolin yer alıyor.

SWEET TOOTH KONUSU

Netflix’in 2021 yılının ikinci çeyreğinde en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sweet Tooth, Gus adında yarı insan yarı geyik olan bir çocuğun ormandaki evinden ayrılarak şiddetli bir tufandan sonra yerle bir olan dış dünyayı keşfini anlatıyor. Post-apokaliptik bir evren kurulan çizgiromanda, insanlardan ve kendi gibi melezlerden oluşan bir gruba katılan Gus, ne olduğunu anlamak ve kendi kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışır.

Dizinin yaratıcısı Jim Mickle, dizinin 2. sezon onayı alması hakkında yaptığı açıklamalar sırasında “Dünyanın dört bir yanındaki insanların geyik çocuğumuza nasıl aşık olduğunu deneyimlemek heyecan verici ve oldukça iç açıcıydı. Netflix ile işbirliğimizi sürdürmek ve Gus ile arkadaşlarını olağanüstü yolculuklarını devam ettirmek için daha heyecanlı olamazdık” sözlerini kullandı.