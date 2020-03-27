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Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 10:05 | Son Güncelleme

Netflix, görüntü kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacak

İSTANBUL (AA) - Netflix, evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla Türkiye'de de yükü artan internet altyapısını rahatlatmak amacıyla, telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Florance, şunları kaydetti:

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
altyapı İnternet netflix

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