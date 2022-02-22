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Netkent Üniversitesi eğitimde dijitalleşmenin öncüsü oldu

22.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay: - "Ulusal ve uluslararası öğrencileri bünyesinde bulunduran üniversitemiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar dijitalleşme hedefinde hem lokal hem de global fark yaratmaya ve öncü olmaya devam ediyor" - "12 programla salgın sürecine rağmen eğitime bir gün bile ara vermedik"

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan "ilk çevrimiçi (online) Türk üniversitesi" olduklarını ve eğitimde dijitalleşmenin öncüsü olduklarını bildirdi.

Netkent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası üniversite eğitiminin nasıl şekilleneceğine ilişkin görüşleri yer alan Prof. Dr. Turgay, interaktif eğitim ve çevrimiçi dersler yöntemiyle öğrencileri en donanımlı şekilde geleceğe hazırlamaya özen gösterdiklerini anlattı.

Üniversitenin, bünyesindeki 3 fakültede 9'u lisans, üçü yüksek lisans olmak üzere toplam 12 programla eğitim verdiğini aktaran Turgay, "Sürekli gelişen teknolojinin bütünleşmesinden doğan inovatif eğitim metodu ile bilimsel eğitim ve üretime etkin destek sağlayan uluslararası bir üniversite olmayı temel hedef olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Turgay, eğitim esnekliğine çok önem verdiklerini kaydederek, "Ancak burada esas dikkat ettiğimiz konu eğitime ulaşımın kolaylığını ve fırsat eşitliğini sağlarken, kaliteli eğitimden de taviz vermemek. Bu sayede öğrencilerimiz kaliteli ve çevrimiçi lisans eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra küresel iş ağına yeterlilikle adım atabiliyor olacak." açıklamasında bulundu.

- "Dijitalleşme öğrencilere avantaj sağlıyor"

Prof. Dr. Turgay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan, eğitimin Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştiği "İlk Online (çevrimiçi) Türk Üniversitesi” olarak eğitimde dijitalleşmenin öncüsü olduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ulusal ve uluslararası öğrencileri bünyesinde bulunduran üniversitemiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar dijitalleşme hedefinde hem lokal hem de global fark yaratmaya ve öncü olmaya devam ediyor. 12 programla salgın sürecine rağmen eğitime bir gün bile ara vermedik. Öngörülemez krizler yaşadığımız yeni dünya düzeninde çevrimiçi eğitim sayesinde aksaklık yaşamadan, zaman ve mekan kaygısı olmadan, eğitimin devam etmesinin önemi yadsınamaz bir gerçek."

Çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri verdikleri eğitimin odağında tuttuklarını belirten Turgay, dijitalleşme sayesinde akademik eğitimi en üst düzeyde öğrencilere ulaştırırken, kariyer konusunda onların ufuklarını açmayı da misyon edindiklerini anlattı.

Turgay, kullandıkları teknolojiler sayesinde sadece çağı yakalamakla kalmadıklarını, araştırmalara ve bilim üretilmesine katkı sağlayacak öncü bir üniversite olarak kendilerini konumlandırdıklarını bildirdi.

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